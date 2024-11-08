«Путин в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе – факт. Его результативность и на должность президента распространяется». Фетисов о сравнении Путина с португальцем
Вячеслав Фетисов сравнил Владимира Путина в хоккее с Криштиану Роналду в футболе.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России с португальским футболистом.
Напомним, Путин регулярно участвовал в товарищеских хоккейных матчах в рамках Ночной хоккейной лиги.
«Путин ведет такую же жесткую игру в хоккее, как Роналду в футболе. Его результативность и жесткость распространяются и на его должность президента.
Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, – это факт», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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