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«Путин в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе – факт. Его результативность и на должность президента распространяется». Фетисов о сравнении Путина с португальцем

Вячеслав Фетисов сравнил Владимира Путина в хоккее с Криштиану Роналду в футболе.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России с португальским футболистом.

Напомним, Путин регулярно участвовал в товарищеских хоккейных матчах в рамках Ночной хоккейной лиги.

«Путин ведет такую же жесткую игру в хоккее, как Роналду в футболе. Его результативность и жесткость распространяются и на его должность президента.

Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, – это факт», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Владимир Путин: «МОК под давлением извне превратился в каких-то цирковых артистов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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