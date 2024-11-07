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Гран-при Японии. Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс покажут ритм-танцы

Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы на Гран-при Японии.

Соревнования стартуют 8 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 6:35 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)

2. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

5. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

Вторая разминка

6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
танцы на льду
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logoсборная Финляндии
logoЭван Бейтс
logoМэдисон Чок
logoсборная Литвы
Майкл Парсонс
Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
Эллисон Рид
Саулюс Амбрулевичюс
Кэролайн Грин
Лоисья Демужо
Тео Ле Мерсье
Утана Йошида
Шинго Нишияма
Юка Орихара
Юхо Пиринен
Беньямин Штеффан
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Масая Морита
Мари Дюпайяж
Тома Набе
Адзуса Танака
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