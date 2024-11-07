Гран-при Японии. Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс покажут ритм-танцы
Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы на Гран-при Японии.
Соревнования стартуют 8 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Токио, Япония
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 6:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)
2. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
5. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Вторая разминка
6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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