Мбаппе не хочет играть за сборную Франции. Отношения с Дешамом напряженные (Ромен Молина)
Килиан Мбаппе не хочет играть за сборную Франции.
Как пишет GFFN со ссылкой на журналиста Ромена Молину, форвард больше не желает выступать за национальную команду в текущей ситуации. Вероятно, Мбаппе поссорился с Дидье Дешамом.
Ранее нападающий «Реала» не был включен в состав Франции на матчи против Израиля и Италии в Лиге наций.
Как отмечает Молина, судя по всему, Мбаппе не будет играть за Францию под руководством Дешама, пока что-то не изменится, учитывая их сложные отношения. Окружение капитана сборной невзлюбило Дидье на фоне напряженных отношений между игроком и главным тренером.
Опубликовано: Sports
Источник: Get French Football News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости