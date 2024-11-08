Мбаппе не хочет играть за сборную Франции. Отношения с Дешамом напряженные (Ромен Молина)

Килиан Мбаппе не хочет играть за сборную Франции.

Как пишет GFFN со ссылкой на журналиста Ромена Молину, форвард больше не желает выступать за национальную команду ​​в текущей ситуации. Вероятно, Мбаппе поссорился с Дидье Дешамом .

Ранее нападающий «Реала» не был включен в состав Франции на матчи против Израиля и Италии в Лиге наций.

Как отмечает Молина, судя по всему, Мбаппе не будет играть за Францию под руководством Дешама, пока что-то не изменится, учитывая их сложные отношения. Окружение капитана сборной невзлюбило Дидье на фоне напряженных отношений между игроком и главным тренером.