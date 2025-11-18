Экс-четвертая ракетка мира Панатта: «Синнер немного похож на Холанда. Иногда он кажется роботом»
Бывший теннисист, тренер и политик Адриано Панатта сравнил теннисиста Янника Синнера с форвардом «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.
16 ноября Синнер победил Карлоса Алькараса в финале итогового турнира ATP в Турине.
«Синнер – человек, пусть даже иногда он кажется немного роботом. Мне кажется, он немного похож на Холанда.
В остальном финал итогового был замечательным матчем, который показал, на что способны два сильнейших игрока.
Алькарас – более талантливый, изобретательный и импровизирующий игрок, но против прагматичного и ментально сильного Синнера, которому удалось победить во всех важных моментах, мало что можно было сделать.
Матч был очень равным. Стоит отметить, что Янник выиграл, не проиграв ни гейма, ни сета: это действительно показывает, что у него есть дополнительные возможности», – сказал Панатта в интервью Rai 1 HD.