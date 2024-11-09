Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы

Павлу Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.

Российский нападающий, выступавший за «Детройт » на протяжении 14 сезонов, провел 953 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 918 (314+604) очков.

Павел Дацюк – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Сегодня он получил перстень члена Зала хоккейной славы. Официальная церемония принятия новых членов состоится 11 ноября.

Фото: x.com/HockeyHallFame