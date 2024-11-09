Фото
2

Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы

Павлу Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.

Российский нападающий, выступавший за «Детройт» на протяжении 14 сезонов, провел 953 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 918 (314+604) очков.

Павел Дацюк – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Сегодня он получил перстень члена Зала хоккейной славы. Официальная церемония принятия новых членов состоится 11 ноября.

Фото: x.com/HockeyHallFame

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Зала хоккейной славы
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoДетройт
logoПавел Дацюк
фото
logoНХЛ
Зал хоккейной славы
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэн Мильштейн: «Дацюк – символ поколения. Его путь – пример того, как можно прославить свою страну через тяжелый труд и упорство»
сегодня, 15:59
Капризов о Дацюке: «Легенда. Мне повезло, что я смог сыграть с ним в одном звене и победить на Олимпиаде. Его знают во всем мире, восхищаются им»
1424 октября, 07:32
Дацюк занял 15-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Хедман – 13-й, Бержерон – 14-й
3126 сентября, 08:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сколько забивал шайб за сезон? А уезжал ли из НХЛ на матч в Россию? Тест про Овечкина
13 минут назадСпецпроект
Канарейкин об «Авангарде»: «Смена декораций не приносит пользу. Генменеджер становится тренером, тренер вратарей – главным, все бурлит. Мне жаль болельщиков»
2сегодня, 20:42
Олег Браташ: «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются обязательства по поводу зарплат и премиальных»
7сегодня, 19:39
Троц об Овечкине и Кросби: «Они сыграли большую роль в спасении игры после локаута, были лицами НХЛ. Их соперничество переросло в уважение»
3сегодня, 19:26
Широков об Овечкине: «Ему надо 40 шайб оформить за сезон – это нормальные для него цифры. У нас все хотели бы, чтобы он как можно быстрее побил рекорд Гретцки»
18сегодня, 18:59
КХЛ. «Динамо» уступило «Ладе», «Куньлунь» проиграл «Северстали»
30сегодня, 18:54
«Северсталь» выиграла 7-й матч подряд в КХЛ
10сегодня, 18:53
Арсений Грицюк: «Кузнецов – человек, который рано или поздно доедет до Челябинска, чтобы сыграть там свой финальный сезон»
17сегодня, 18:17
НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Миннесота» сыграет с «Анахаймом», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
52сегодня, 17:47
Где играет «Авангард»? А «Барыс»? Простой (да?) тест про КХЛ
1сегодня, 17:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Фастовский о том, убьет ли драфт академии клубов: «Странный лозунг, никого это не убьет. Идея в том, чтобы сократить отток из регионов. Задача КХЛ – выравнивать уровень команд»
127 минут назад
Никита Попугаев: «Задержки по зарплате неприятны. Но мы уверены, что все будет хорошо, «Лада» нам все выплатит»
47 минут назад
Пыленков о лакроссе Шараканова: «Такое исполнение для защитника – очень солидно, хороший скилл. Но мне гол не понравился, потому что был забит в мою смену. Надо проанализировать этот момент»
53 минуты назад
Браташ о лакроссе Шараканова: «Я был восхищен. Не видел, чтобы он их тренировал. Может, по ночам где-то? До шедеврального гола шла равная игра»
сегодня, 20:27
Кудашов о 2:3 от «Лады»: «Плохое начало, когда «Динамо» включилось, стало уже поздно»
сегодня, 20:16
Шараканов о лакроссе в матче с «Динамо»: «Ни разу не пробовал забивать такие голы. Сам удивился! В «Ладе» их лучше всего делает Попугаев, я у него многому учусь»
сегодня, 19:59
Козырев о 4:3 с «Куньлунем»: «Ключевой момент – сэйв защитника Грудинина, он сыграл самоотверженно. У него повреждение, но он доиграл матч»
сегодня, 19:48
Кубок Будущего (U20). Россия победила Казахстан, Россия U18 проиграла Беларуси
6сегодня, 19:01
Иван Рябкин: «Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр – образец для меня, прекрасный человек»
сегодня, 18:41
Агент Цыплакова: «Видно, как сильно «Спартаку» не хватает такого игрока, как Максим. Можно сказать спасибо клубу, что теперь он прославляет Россию в НХЛ»
7сегодня, 18:31