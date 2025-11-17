Шахин может возглавить «Динамо». Экс-тренер «Боруссии» работает в «Истанбуле» («СЭ»)

Нури Шахин может возглавить «Динамо».

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо » стал Нури Шахин , сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня Валерий Карпин объявил об уходе из московского клуба.

37-летний Шахин возглавляет с сентября турецкий «Истанбул Башакшехир». С июля 2024 по январь 2025 года турецкий специалист работал в дортмундской «Боруссии ».

«Истанбул Башакшехир» после 12 туров занимает 12-е место в чемпионате Турции.