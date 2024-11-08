Алена Косторная: «В России судейство строже, чем на международной арене. Минимальное пошатывание на выездах с прыжков, выбросов – жирненькие такие минусы»

Косторная считает, что в России судят строже, чем на международных стартах.

– Ты, я уверена, наблюдаешь за происходящим на международной арене. Насколько уровень конкуренции на мировой арене отличается от конкуренции в России?

– В России всегда очень высока конкуренция, и от нее, к сожалению, ни в одном виде не уйти. И мне почему-то очень «везет», что я всегда попадаю на самый пик этой конкуренции в том или ином виде. Как-то так складывается.

– Быть сильнее, Ален.

– Да, это как раз очень сильно мотивирует двигаться, улучшаться. Но хочется все-таки отметить, что намного все строже в России в плане судейства. То, что я вижу на этапах, и то, что мы условно получили – рекомендации на тех же контрольных прокатах – они, конечно же, максимально разнятся.

То, что иногда засчитывается на международной арене, в России спуску вообще с этого не дают. Буквально любое пошатывание, минимальное на выездах с прыжков, с выбросов – тут же хорошие такие, жирненькие минусы. А на международной арене чуть-чуть лояльней, больше поддерживают спортсменов.

Ну, оно и к лучшему. Потому что когда-нибудь, когда мы выйдем, у нас все будет идеально выверено, четенько, точненько. И никакая поддержка особо уже не нужна будет, скажем так, – сказала чемпионка Европы Алена Косторная в эфире Okko.