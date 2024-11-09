  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча. Он единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 27 очков в 14 играх
Видео
19

Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча. Он единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 27 очков в 14 играх

Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы и отметился результативной передачей в игре с «Дакс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

27-летний россиянин единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 27 (9+18) очками в 14 играх. Он обошел форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона на 2 балла. 

Сегодня Кирилл (17:24, 2:42 – в большинстве, полезность «+1») отметился 5 бросками в створ и получил малый штраф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoМиннесота
logoКолорадо
logoАнахайм
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoКирилл Капризов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дорофеев в матче с «Сиэтлом»: 8-й гол в сезоне, 3 броска в створ и 3 мимо, 2 перехвата и «минус 2» за рекордные в НХЛ 18:23
131 минуту назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», «Миннесота» забросила 5 шайб «Анахайму», «Вегас» уступил «Сиэтлу»
23746 минут назад
Уилсон показал язык Малкину в ходе стычки в матче «Вашингтона» и «Питтсбурга»
7сегодня, 04:45Видео
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Адмирала», «Амур» примет «Автомобилист», «Локомотив» против «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с «Салаватом»
14сегодня, 04:22
Дацюк произвел символическое вбрасывание перед матчем «Торонто» и «Детройта»
8сегодня, 03:55Видео
Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 5 бросков, 3 хита и «минус 2» за 19:39 против «Питтсбурга»
33сегодня, 03:45
Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 18 очков в 16 играх
11сегодня, 03:30Видео
Защитник «Динамо» Кудашов о 2:3 от «Лады»: «Мы прозевали начало игры, вышли неготовыми. Они не играли 9 дней, и, возможно, были более свежими. У нас была третья игра через день» 
3сегодня, 02:44
У кого лучше статистика за прошлый сезон НХЛ: Кучеров или Панарин?
сегодня, 00:00Спецпроект
Ротенберг о Дацюке в Зале славы: «Нам повезло вживую видеть его магию, когда он вернулся из НХЛ. Павел был лидером СКА и сборной России»
18вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Хуснутдинов против «Анахайма»: 5-й матч подряд без очков, 4 блока и 6 из 9 на точке за 12:05 при 3:52 в меньшинстве
6 минут назад
Форвард «Лос-Анджелеса» Жанно дисквалифицирован на 3 игры за удар в голову Босеру
сегодня, 05:22
«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных. Форвард пропустил уже 2 матча и не сыграет против «Монреаля» в субботу
6сегодня, 05:10
Рябыкин об «Адмирале»: «Клуб поймал тренд «Металлурга» на быстрый, интенсивный хоккей. Сошников – лучший джокер сезона»
2сегодня, 04:56
Игрокам из CHL разрешили переходить в студенческие команды NCAA с 1 августа 2025 года
сегодня, 04:34
«Сиэтл» вернул Спронга за счет обмена с «Ванкувером» на будущую компенсацию
2сегодня, 03:15
Грицюк о роли в СКА: «Предыдущие пару лет считал себя молодым, перспективным. А сейчас уже понимаешь, что тебя выпускают на ответственные моменты матчей» 
сегодня, 02:59
Роман Широков о КХЛ: «Исторически поддерживаю ЦСКА, но и «Спартак» вызывает симпатии, поскольку там работает Жамнов. Переживаю за «Авангард»
2сегодня, 02:30
Защитник ЦСКА Седов: «Все три матча со «Спартаком» мы проиграли в одну шайбу. Наверное, чего-то не хватает. Можем играть лучше» 
сегодня, 02:17
Кравец о 3:4 от «Северстали»: «По многим компонентам «Куньлунь» сыграл хорошо, даже наиграл на ничью. К сожалению, не забили четвертый гол»
1сегодня, 02:00