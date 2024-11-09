Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча. Он единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 27 очков в 14 играх
Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы и отметился результативной передачей в игре с «Дакс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
27-летний россиянин единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 27 (9+18) очками в 14 играх. Он обошел форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона на 2 балла.
Сегодня Кирилл (17:24, 2:42 – в большинстве, полезность «+1») отметился 5 бросками в створ и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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