Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча. Он единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 27 очков в 14 играх

Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы и отметился результативной передачей в игре с «Дакс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

27-летний россиянин единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 27 (9+18) очками в 14 играх. Он обошел форварда «Колорадо » Нэтана Маккиннона на 2 балла.

Сегодня Кирилл (17:24, 2:42 – в большинстве, полезность «+1») отметился 5 бросками в створ и получил малый штраф.