Германия разнесла Словакию – 6:0! У Сане 2+1, у Виртца два ассиста, Вольтемаде забил в 3-м матче подряд за сборную

Сборная Германии был сильнее Словакии.

Сборная Германии разгромила дома Словакию (6:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Лейпциге на «Ред Булл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ник Вольтемаде на 18-й минуте открыл счет. Серж Гнабри увеличил счет на 29-й. Лерой Сане отличился на 36-й, а на 41-й сделал дубль. Ридле Баку забил на 67-й. Ассан Уэдраого отличился на 79-й.

Флориан Виртц отдал две голевые передачи.

Бундестим благодаря победе вышла на ЧМ-2026 напрямую, Словакия сыграет в стыковых матчах.

