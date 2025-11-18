Матч окончен
Германия разнесла Словакию – 6:0! У Сане 2+1, у Виртца два ассиста, Вольтемаде забил в 3-м матче подряд за сборную
Сборная Германии был сильнее Словакии.
Сборная Германии разгромила дома Словакию (6:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Лейпциге на «Ред Булл Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ник Вольтемаде на 18-й минуте открыл счет. Серж Гнабри увеличил счет на 29-й. Лерой Сане отличился на 36-й, а на 41-й сделал дубль. Ридле Баку забил на 67-й. Ассан Уэдраого отличился на 79-й.
Флориан Виртц отдал две голевые передачи.
Бундестим благодаря победе вышла на ЧМ-2026 напрямую, Словакия сыграет в стыковых матчах.
Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Ред Булл Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
