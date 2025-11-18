  • Спортс
  • Германия разнесла Словакию – 6:0! У Сане 2+1, у Виртца два ассиста, Вольтемаде забил в 3-м матче подряд за сборную
22

Сборная Германии был сильнее Словакии.

Сборная Германии разгромила дома Словакию (6:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Лейпциге на «Ред Булл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ник Вольтемаде на 18-й минуте открыл счет. Серж Гнабри увеличил счет на 29-й. Лерой Сане отличился на 36-й, а на 41-й сделал дубль. Ридле Баку забил на 67-й. Ассан Уэдраого отличился на 79-й.

Флориан Виртц отдал две голевые передачи.

Бундестим благодаря победе вышла на ЧМ-2026 напрямую, Словакия сыграет в стыковых матчах.

Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Ред Булл Арена
Германия
Завершен
6 - 0
Словакия
Матч окончен
82’
Дюриш   Пекарик
  Уэдраого
79’
Виртц   Уэдраого
77’
Раум   Браун
72’
Тиав
70’
67’
Стрелец   Бобчек
  Баку
67’
Киммих   Баку
64’
Н. Шлоттербек   Тиав
64’
Павлович   Нмеча
46’
46’
Дуда   Шатка
46’
Дьомбер   Шранц
2тайм
Перерыв
  Сане
41’
  Сане
36’
  Гнабри
29’
24’
Беро   Риго
  Вольтемаде
18’
Германия
Бауманн, Раум, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Горетцка, Виртц, Гнабри, Сане, Вольтемаде
Запасные: Браун, Баку, Тиав, Буркардт, Левелинг, Дамен, Нмеча, Шаде, Адейеми, Нюбель, Уэдраого, Антон
1тайм
Словакия:
Дубравка, Ганцко, Оберт, Шкриньяр, Дьомбер, Дуда, Лоботка, Беро, Сауэр, Стрелец, Дюриш
Запасные: Риго, Шранц, Боженик, Такач, Вавро, Бенеш, Гараслин, Пекарик, Шатка, Грошовски, Бобчек, Родак
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
