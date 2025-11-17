Пеп Гвардиола: «Мир бросил Палестину, все мы позволили истреблять целый народ. Мировые лидеры делают все, чтобы остаться у власти»

Пеп Гвардиола: мы позволили уничтожать народ Палестины.

Пеп Гвардиола призвал обратить внимание на ситуацию в Палестине .

Во вторник на «Олимпик Льюис Компанис» пройдет игра между сборными Каталонии и Палестины. Все вырученные средства организаторы матча пообещали направить на помощь Палестине, в том числе на восстановление Газы.

«Это больше, чем просто символический матч. В наши дни все обо всем знают, и благодаря этой игре палестинцы увидят, что есть часть мира, которой есть до них дело.

Мир бросил Палестину. Мы абсолютно ничего не сделали. Они не виноваты в том, что родились там. Мы все позволили уничтожать целый народ. Ущерб уже нанесен, и он непоправим.

Я не могу представить ни одного человека в этом мире, который мог бы оправдывать массовые убийства в Газе. Наши дети могут быть убиты там просто за то, что родились. У меня мало доверия к мировым лидерам. Они делают все, чтобы остаться у власти.

Символизм помогает людям быть настороже, но за всем этим должно стоять что-то реальное», – сказал Гвардиола в интервью RAC1.