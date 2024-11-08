У Мбаппе психологические проблемы после поездки в Швецию, но он счастлив в «Реале» (L’Équipe)

Килиан Мбаппе испытывает психологические проблемы после поездки в Швецию.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

По данным L’Équipe, источники, близкие к «Реалу», сообщили, что француз «борется с психологическими проблемами» после этой поездки.

Кроме того, нападающий подвергается критике за неудачные выступления за новый клуб. Однако, как пишет L’Équipe, несмотря на трудный старт, игрок счастлив в Мадриде.

Дешам сказал Мбаппе, что решил не вызывать его в сборную в ноябре из желания «защитить». Тренер Франции надеется, что капитан наберет лучшую форму к марту