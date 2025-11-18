Германия сыграет на ЧМ-2026. Словакия вышла в стыки со 2-го места в группе, Северная Ирландия – через Лигу наций
Германия сыграет на ЧМ-2026.
Сборная Германии вышла на чемпионат мира.
В понедельник команда под руководством Юлиана Нагельсманна разгромила сборную Словакии (6:0) и заняла первое место в отборочной группе, набрав 15 очков.
Словакия с 12 очками заняла второе место и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026.
Северная Ирландия, занявшая 3-е место с 9 очками, также сыграет в стыках, куда пробилась через Лигу наций.
Сборная Люксембурга, занявшая последнее место в отборочной группе A, не набрала ни одного очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
