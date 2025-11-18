Германия сыграет на ЧМ-2026. Словакия вышла в стыки со 2-го места в группе, Северная Ирландия – через Лигу наций

Германия сыграет на ЧМ-2026.

Сборная Германии вышла на чемпионат мира.

В понедельник команда под руководством Юлиана Нагельсманна разгромила сборную Словакии (6:0) и заняла первое место в отборочной группе, набрав 15 очков.

Словакия с 12 очками заняла второе место и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026 .

Северная Ирландия , занявшая 3-е место с 9 очками, также сыграет в стыках, куда пробилась через Лигу наций.

Сборная Люксембурга, занявшая последнее место в отборочной группе A, не набрала ни одного очка.