Байден о нападении на фанатов «Маккаби»: «Отвратительно, напоминает о темных моментах истории, когда евреев преследовали. Мы должны неустанно бороться с антисемитизмом»
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«Антисемитские нападения на израильских футбольных фанатов в Амстердаме отвратительны и напоминают о темных моментах истории, когда евреи подвергались преследованиям.
Мы связались с израильскими и нидерландскими официальными лицами и ценим стремление властей Нидерландов привлечь виновных к ответственности.
Мы должны неустанно бороться с антисемитизмом, где бы он ни проявлялся», – заявил действующий президент США.
Премьер Нидерландов об инциденте после матча «Аякса» и «Маккаби»: «Антисемитские нападения на израильтян совершенно неприемлемы»
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