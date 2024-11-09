Байден о нападении на фанатов «Маккаби»: «Отвратительно, напоминает о темных моментах истории, когда евреев преследовали. Мы должны неустанно бороться с антисемитизмом»

Джо Байден высказался об атаке на израильтян в Амстердаме.

После матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Антисемитские нападения на израильских футбольных фанатов в Амстердаме отвратительны и напоминают о темных моментах истории, когда евреи подвергались преследованиям.

Мы связались с израильскими и нидерландскими официальными лицами и ценим стремление властей Нидерландов привлечь виновных к ответственности.

Мы должны неустанно бороться с антисемитизмом, где бы он ни проявлялся», – заявил действующий президент США.

Премьер Нидерландов об инциденте после матча «Аякса» и «Маккаби»: «Антисемитские нападения на израильтян совершенно неприемлемы»

Полиция Амстердама арестовала 62 человека после нападения на фанатов «Маккаби». 5 пострадавших доставлены в больницу, пропавших без вести не осталось