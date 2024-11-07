Гран-при Японии. Браун, Грассль, Кагияма, Миура, Риццо и Франджипани выступят с короткими программами
Браун, Грассль, Кагияма, Риццо покажут короткие программы на Гран-при Японии.
Соревнования пройдут 8 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Токио, Япония
Мужчины, короткая программа
Начало – 10:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Томоки Хиваташи (США)
2. Тацуя Цубои (Япония)
3. Лим Чжу Хон (Южная Корея)
4. Эндрю Торгашев (США)
5. Марк Городницкий (Израиль)
6. Даниэль Грассль (Италия)
Вторая разминка
7. Джейсон Браун (США)
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
9. Габриэле Франджипани (Италия)
10. Юма Кагияма (Япония)
11. Маттео Риццо (Италия)
12. Као Миура (Япония)
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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