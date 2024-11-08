Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл» в случае увольнения Хау. Португалец считает, что это лучший шанс вернуться в АПЛ (The Guardian)

Жозе Моуринью намерен возглавить «Ньюкасл» в случае ухода Эдди Хау.

По данным The Guardian, главный тренер «Фенербахче» хочет вернуться в АПЛ и считает, что «Ньюкасл» – его лучший шанс снова получить работу в Англии, где он ранее тренировал «Челси» (дважды), «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Моуринью недоволен своим положением в Турции и недавно открыто выступил с критикой в адрес судейства после матча с «Трабзонспором» (3:2), за что был дисквалифицирован на один матч.

Португалец возглавил «Фенербахче » прошлым летом после увольнения из «Ромы» в январе, но, как утверждает источник, уже просматривает другие варианты.

Сообщается, что Моуринью обратился к посредникам с просьбой держать его в курсе любых изменений в «Ньюкасле». В марте 61-летний тренер встретился с президентом «Ньюкасла» Ясиром Аль-Румайяном на Гран-при Саудовской Аравии в неофициальной обстановке и до сих пор поддерживает с ним связь.

В прошлом месяце, когда «Манчестер Юнайтед» прибыл в Стамбул на матч Лиги Европы, Моуринью тепло поприветствовал бывших коллег и английских журналистов, как «старых друзей».

Две подряд победы «Ньюкасла » над «Челси» и «Арсеналом» укрепили позиции Эдди Хау в клубе. Однако 11-е место «сорок» в таблице не устраивает владельцев. От Хау ожидают, что клуб будет бороться за еврокубки.