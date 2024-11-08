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Клаудиньо не отказывался выходить на замену в матче с махачкалинским «Динамо» – у него болела спина, и тренеры «Зенита» решили не рисковать («СЭ»)

Стало известно, почему Клаудиньо не вышел на замену в игре с «Динамо» Махачкала.

По данным «Спорт-Экспресса», у хавбека болела спина, о чем он сообщил тренерам. Те решили не рисковать и не выпускать его, чтобы не менять обратно через какое-то время.

«СЭ», таким образом, опроверг информацию журналиста Ивана Карпова о том, что полузащитник «Зенита» отказался выходить на замену в перерыве матча с «Динамо» (2:1).

Карпов сообщал, что главный тренер планировал выпустить на поле Клаудиньо и Матео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду. После отказа хавбека на поле появился Вячеслав Караваев. Отмечалось, что Клаудиньо не был наказал после матча.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКлаудиньо
logoСпорт-Экспресс
logoДинамо Махачкала
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