Клаудиньо не отказывался выходить на замену в матче с махачкалинским «Динамо» – у него болела спина, и тренеры «Зенита» решили не рисковать («СЭ»)
Стало известно, почему Клаудиньо не вышел на замену в игре с «Динамо» Махачкала.
По данным «Спорт-Экспресса», у хавбека болела спина, о чем он сообщил тренерам. Те решили не рисковать и не выпускать его, чтобы не менять обратно через какое-то время.
«СЭ», таким образом, опроверг информацию журналиста Ивана Карпова о том, что полузащитник «Зенита» отказался выходить на замену в перерыве матча с «Динамо» (2:1).
Карпов сообщал, что главный тренер планировал выпустить на поле Клаудиньо и Матео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду. После отказа хавбека на поле появился Вячеслав Караваев. Отмечалось, что Клаудиньо не был наказал после матча.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости