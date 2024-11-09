Дацюк произвел символическое вбрасывание перед матчем «Торонто» и «Детройта»

Павел Дацюк произвел символическое вбрасывание перед игрой «Торонто» – «Детройт».

«Лифс» одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

46-летний экс-форвард «Ред Уингс» находится в Торонто и участвует в мероприятиях, посвященных его включению в Зал хоккейной славы. Перед игрой он вышел на лед вместе с другими новыми членами Зала – Джереми Реником , Ши Уэбером , Дэвидом Пойлом и Натали Дарвиц.

В рамках карьеры в НХЛ Дацюк выступал только за «Детройт » – с 2001 по 2016 годы.

В составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли, трижды признавался лучшим форвардом оборонительного плана («Селки Трофи») и четырежды получал приз за джентльменское поведение на льду («Леди Бинг Трофи»).

В составе сборной России Павел стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012). Также в его активе есть победы в Суперлиге (2005, с «Динамо») и Кубке Гагарина (2017, со СКА).

Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы