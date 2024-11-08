НБА. «Кливленд» встретится с «Голден Стэйт», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут тринадцать матчей.
«Кливленд» постарается продлить серию без поражений в матче с «Голден Стэйт». «Даллас» Луки Дончича встретится с «Финиксом» Девина Букера.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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