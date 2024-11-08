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НБА. «Кливленд» встретится с «Голден Стэйт», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут тринадцать матчей.

«Кливленд» постарается продлить серию без поражений в матче с «Голден Стэйт». «Даллас» Луки Дончича встретится с «Финиксом» Девина Букера.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoБостон
logoАтланта
logoШарлотт
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoНБА
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
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