НБА. «Кливленд» встретится с «Голден Стэйт», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут тринадцать матчей.

«Кливленд » постарается продлить серию без поражений в матче с «Голден Стэйт ». «Даллас » Луки Дончича встретится с «Финиксом » Девина Букера. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.