Колыванов о решении Карпина: «В «Динамо» нужен результат – когда ты привел игроков и идешь 10-м, совсем другие вопросы. В мире нет такой практики, чтобы тренер сборной еще и клуб тренировал»

Игорь Колыванов: Карпин остался бы в «Динамо», если бы результаты были получше.

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов порассуждал о причинах ухода Валерия Карпина из «Динамо».

В понедельник Карпин объявил об отставке с поста главного тренера бело-голубых.

«В мире нет такой практики, чтобы главный тренер сборной еще и клуб тренировал. Мне кажется, что он бы продолжил, если бы в «Динамо» результаты были получше. А тут еще и поражение от Чили в сборной, с Перу вничью сыграли.

Он уже взрослый, поработал в сборной, в «Ростове», в «Спартаке», понимает долю ответственности. Тут нужно было определиться, сделать выбор. Нужно одной работе отдаваться полностью, как главный тренер сборной должен ездить, на сборы приезжать, просматривать игроков.

Все логично. Я думаю, что он сам устал. Когда у тебя все нормально в сборной и клубе, это одно. В «Динамо» нужен результат однозначно, совсем другие вопросы, когда ты привел футболистов, идешь на десятом месте с не очень хорошей статистикой», – сказал Колыванов.

Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России