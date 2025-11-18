«Барса» не выделит фанатам «Атлетика» стандартные билеты на 1-й матч на «Камп Ноу». Каталонцы ссылаются на невозможность разделить болельщиков на стадионе

«Барселона» не предоставит «Атлетику» стандартные билеты на «Камп Ноу».

Сегодня «блауграна» объявила, что проведет первый за 2,5 года матч на домашнем стадионе. Каталонский клуб 22 ноября примет «Атлетик» в рамках 13-го тура Ла Лиги .

«На матче между «Барселоной» и «Атлетиком» на новом стадионе «Камп Ноу » в эту субботу не будет обычных билетов, выделяемых болельщикам «Атлетика».

Вот причины, озвученные каталонским клубом несколько минут назад: лицензия категории 1B не позволяет гарантировать разделение, контроль и минимальные условия защиты, требуемые правилами приема гостевых болельщиков.

Следовательно, безопасный и разделенный на сектора доступ не может быть осуществлен без некоторых улучшений, которые уже реализуются и будут завершены в ближайшие недели.

Независимые друг от друга проходы: имеющиеся точки входа и выхода не позволяют организовать отдельные маршруты для гостевых болельщиков, что может помешать смешению потоков болельщиков с домашней аудиторией.

Недостаточное физическое разделение: трибуны не имеют достаточных конструктивных элементов для безопасной изоляции и разграничения сектора для посетителей», – говорится в сообщении «Атлетика».