Глава Европейской комиссии осудила нападение на фанатов «Маккаби»: «Антисемитизму нет места в Европе. Полны решимости бороться со всеми формами ненависти»
Председатель Европейской комиссии осудила нападение на фанатов «Маккаби».
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«Возмущена подлыми нападениями на израильских граждан, произошедшими в Амстердаме. Я только что разговаривала с Диком Схофом (премьер-министром Нидерландов – Спортс’‘).
Я решительно осуждаю эти неприемлемые действия.
Антисемитизму нет места в Европе. И мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти», – написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Урсулы фон дер Ляйен
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