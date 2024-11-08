Фанаты «Маккаби» сорвали минуту молчания в память о погибших от наводнения в Испании перед матчем с «Аяксом». Они скандировали кричалки и жгли файеры

Фанаты «Маккаби» сорвали минуту молчания на матче с «Аяксом».

Перед матчем Лиги Европы , проходившим в Амстердаме, присутствующие на стадионе почтили память погибших от наводнения в Испании минутой молчания.

Болельщики израильского клуба в этот момент скандировали кричалки и жгли файеры.

После матча, закончившегося победой «Аякса » со счетом 5:0, произошла серия нападений на болельщиков «Маккаби» Тель-Авив.

Глава Европейской комиссии осудила нападение на фанатов «Маккаби»: «Антисемитизму нет места в Европе. Полны решимости бороться со всеми формами ненависти»