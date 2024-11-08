Фанаты «Маккаби» сорвали минуту молчания в память о погибших от наводнения в Испании перед матчем с «Аяксом». Они скандировали кричалки и жгли файеры
Фанаты «Маккаби» сорвали минуту молчания на матче с «Аяксом».
Перед матчем Лиги Европы, проходившим в Амстердаме, присутствующие на стадионе почтили память погибших от наводнения в Испании минутой молчания.
Болельщики израильского клуба в этот момент скандировали кричалки и жгли файеры.
После матча, закончившегося победой «Аякса» со счетом 5:0, произошла серия нападений на болельщиков «Маккаби» Тель-Авив.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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