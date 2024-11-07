Гран-при Японии. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши выйдут на лед с короткими программами
Миура и Кихара, Метелкина и Берулава покажут короткие программы Гран-при Японии.
Соревнования пройдут 8 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Токио, Япония
Пары, короткая программа
Начало – 8:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
2. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
4. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Вторая разминка
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости