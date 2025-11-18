Пэрротт о голе в ворота Венгрии на 96-й: «Пересматривал 500 раз, наверное. Я плакал впервые за много лет, никогда не испытывал ничего подобного»

Трой Пэрротт: пересматривал видео гола в ворота Венгрии больше 500 раз.

Нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт признался, что плакал после матча с Венгрией впервые за много лет.

Вчера Ирландия обыграла Венгрию в квалификации ЧМ-2026 со счетом 3:2. Пэрротт отметился хет-триком, забив победный гол на 96-й минуте. Эта победа позволила ирландцам занять второе место в своей отборочной группе и выйти в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира.

«Сколько раз я пересматривал это видео? Наверное, около 500 раз – каждый раз, когда я беру в руки телефон, я вижу его. Даже прошлой ночью, когда я лег спать, я не мог уснуть, представляя это снова и снова.

Вообще-то я не очень эмоциональный человек, я плакал впервые за много лет. Я могу пытаться описать это, но я впервые почувствовал что-то подобное. Я забивал и раньше, но ни один из голов не был таким значимым, как последний в матче против Венгрии . У нашей сборной было много разочаровывающих результатов, и мы не давали болельщикам поводов для радости, так что это были слезы счастья.

Мы все здесь не просто так, мы очень усердно работаем, чтобы быть там, где мы есть. Но можно лежать в постели и представлять желаемое развитие событий, и вы даже представить себе не можете, что у меня происходило в последнюю неделю. Чтобы во время игры все сложилось так идеально, это должно быть прописано. Все идеально совпало. Это хорошая карма для нас, потому что как у команды, так и у страны было много невезения.

Я видел, что было в аэропорту Дублина, мне это нравится. Это безумие. Может, я предвзят, но ирландцы поддерживают свою команду лучше, чем кто-либо другой. Это действительно нечто особенное.

Мне нравится место, откуда я родом, нравится быть ирландцем. Это останется со мной на всю жизнь. Люди говорят, что это лучший вечер в их жизни, и я никогда не забуду, что смог внести свой вклад в это событие», – сказал Пэрротт.