  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Германия забила 6 голов Словакии, Нидерланды разгромили Литву, Хорватия одолела Черногорию в гостях
93

Квалификация ЧМ-2026. Германия забила 6 голов Словакии, Нидерланды разгромили Литву, Хорватия одолела Черногорию в гостях

В Европе проходят матчи заключительного 10-го тура отбора ЧМ-2026.

В понедельник сборная Германии разнесла Словакию (6:0), Нидерланды разгромила Литву (4:0), Хорватия выиграла у Черногории (3:2).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

10-й тур

Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Под Горицом
Черногория
Завершен
2 - 3
Хорватия
Матч окончен
87’
  Влашич
78’
Перишич   Модрич
Вешович   Шипчич
78’
Булатович   Брнович
77’
72’
  Якич
Осмайич
70’
Лончар   Аджич
62’
Йоветич   Вукотич
62’
59’
Матанович   Муса
55’
Иванович   Крамарич
46’
Чалета-Цар   Понграчич
46’
Гвардиол   Станишич
Рубежич   Перович
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Перишич
Рубежич
36’
Вучинич
31’
Лончар
30’
29’
Пашалич
  Крстович
17’
  Осмайич
3’
Черногория
Никич, Марушич, Рубежич, Тучи, Вешович, Лончар, Булатович, Янкович, Йоветич, Крстович, Осмайич
Запасные: Попович, Шипчич, Шимун, Милич, Перович, Брнович, Вукотич, Костич, Джуканович, Петкович, Радунович, Аджич
1тайм
Хорватия:
Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Якич, Моро, Пашалич, Влашич, Перишич, Иванович, Матанович
Запасные: Пандур, Понграчич, Станишич, Пашалич, Модрич, Сучич, Крамарич, Оршич, Эрлич, Фрук, Муса
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Ред Булл Арена
Германия
Завершен
6 - 0
Словакия
Матч окончен
82’
Дюриш   Пекарик
  Уэдраого
79’
Виртц   Уэдраого
77’
Раум   Браун
72’
Тиав
70’
67’
Стрелец   Бобчек
  Баку
67’
Киммих   Баку
64’
Н. Шлоттербек   Тиав
64’
Павлович   Нмеча
46’
46’
Дуда   Шатка
46’
Дьомбер   Шранц
2тайм
Перерыв
  Сане
41’
  Сане
36’
  Гнабри
29’
24’
Беро   Риго
  Вольтемаде
18’
Германия
Бауманн, Раум, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Горетцка, Виртц, Гнабри, Сане, Вольтемаде
Запасные: Браун, Уэдраого, Шаде, Тиав, Нмеча, Дамен, Баку, Антон, Адейеми, Буркардт, Левелинг, Нюбель
1тайм
Словакия:
Дубравка, Ганцко, Оберт, Шкриньяр, Дьомбер, Дуда, Лоботка, Беро, Сауэр, Стрелец, Дюриш
Запасные: Пекарик, Шатка, Бенеш, Родак, Такач, Гараслин, Вавро, Боженик, Шранц, Грошовски, Риго, Бобчек
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Виндзор Парк
Северная Ирландия
Завершен
1 - 0
Люксембург
Матч окончен
90’
+7’
Баррейро
90’
+6’
Янс
90’
+3’
Морейра
Макнейр
90’
+3’
Хазард
90’
+1’
87’
Мартинс   Джогович
Смит
85’
85’
Синани
Льюис   Келли
82’
Макконвил
81’
80’
Тилль   Муратович
67’
Дардари   Авдушинович
67’
Олесен   Морейра
Макдоннелл   Мадженнис
67’
Донли   Маршалл
67’
56’
Корац
Лайонс   Смит
52’
Брэдли   Девлин
46’
2тайм
Перерыв
  Донли
44’
43’
Huet
43’
Морис
Северная Ирландия
Хазард, Браун, Макнейр, Макконвил, Льюис, Брэдли, Макдоннелл, Лайонс, Прайс, Донли, Гэлбрейт
Запасные: Джонсон, Тоул, Девлин, Чарльз, Саутвуд, Маккосланд, Маршалл, Смит, Девенни, Келли, Мадженнис, Кларк
1тайм
Люксембург:
Морис, Янс, Карлсон, Корац, Мартинс, Баррейро, Олесен, Дардари, Мартинс Перейра, Тилль, Синани
Запасные: Фокс, Джогович, Вейга, Тилль, Морейра, Авдушинович, Эмбало, Перейра Кардозу, Мустафич, Курчи, Муратович, Селимович
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Национальный стадион
Мальта
Завершен
2 - 3
Польша
Матч окончен
90’
+2’
Каминьски   Рузга
Менц   Бухагьяр
87’
85’
  Зелиньски
78’
Вшолек   Гросицки
78’
Слиш   Капустка
78’
Висьневски   Берешиньски
Кардона   Мбонг
77’
Теума   Пепе
77’
  Теума
68’
59’
  Вшолек
Мускат   Корбалан
54’
Сатариано
49’
Мбонг   Магри
46’
46’
Залевски   Свидерски
2тайм
Перерыв
Теума
45’
+3’
  Кардона
36’
32’
  Левандовски
17’
Залевски
5’
Висьневски
Мальта
Бонелло, Менц, Шоу, Мускат, Камензули, Сатариано, Гийомье, Теума, Шуареф, Мбонг, Кардона
Запасные: Дебоно, Бирман, Борг, Магри, Пайбер, Бухагьяр, Корбалан, Дзаммит, Аль-Туми, Пепе, Греч, Мбонг
1тайм
Польша:
Дронговски, Кивер, Кендзера, Висьневски, Залевски, Каминьски, Зелиньски, Слиш, Вшолек, Скурась, Левандовски
Запасные: Кэш, Гросицки, Рузга, Грабара, Кохальски, Козловски, Букса, Берешиньски, Зелковски, Свидерски, Шчесняк, Капустка
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Андрувстадион
Чехия
Завершен
6 - 0
Гибралтар
Матч окончен
Шик   Хитил
88’
85’
Торилла   Перера
85’
Бартоло   Морган
76’
Дель Рио   Вайнет
69’
Посо   Бент
Соучек   Садилек
68’
Зелены   Халоупек
68’
Беран   Черв
58’
Хоры   Данек
57’
  Гранач
51’
49’
Ронан
46’
Оливеро   Макклафферти
2тайм
Перерыв
  Соучек
44’
  Карабец
39’
  Цоуфал
32’
  Хоры
18’
  Доудера
5’
Чехия
Коварж, Юрасек, Зелены, Гранач, Цоуфал, Соучек, Беран, Карабец, Доудера, Шик, Хоры
Запасные: Едличка, Садилек, Сейк, Хитил, Маркович, Халоупек, Рынеш, Данек, Геллебранд, Черв, Ладра
1тайм
Гибралтар:
Хэнкинс, Мауро, Джолли, Оливеро, Бернарду Лопеш, Ронан, Скэнлон, Торилла, Посо, Дель Рио, Бартоло
Запасные: Морган, Бент, Бордж, Джессоп, Банда, Лопес, Вайнет, Макклафферти, Муэли, Перера
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Йохан Кройфф Арена
Нидерланды
Завершен
4 - 0
Литва
Матч окончен
84’
Ласицкас   Упстас
84’
Паулаускас
81’
Калинаускас   Бурба
Гакпо   Ланг
79’
Симонс   Валенте
78’
Тимбер   Гертрюйда
64’
де Йонг   Тимбер
64’
Депай   Эмега
63’
  Мален
62’
  Симонс
60’
59’
Черных   Паулаускас
  Гакпо
58’
46’
Ширвис   Бенета
46’
Сиргедас   Голубицкас
2тайм
Перерыв
23’
Ширвис
  Рейндерс
16’
Нидерланды
Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Лигт, Тимбер, Симонс, де Йонг, Рейндерс, Гакпо, Депай, Мален
Запасные: Эмега, Гертрюйда, Схаутен, Руфс, Гравенберх, Валенте, Ланг, ван де Вен, Флеккен, Тимбер
1тайм
Литва:
Гертмонас, Ласицкас, Ширвис, Тутышкин, Уткус, Армалас, Калинаускас, Гинейтис, Воробьев, Сиргедас, Черных
Запасные: Лекятас, Упстас, Шимкус, Бурба, Дубицкас, Паулаускас, Голубицкас, Шведкаускас, Бенета, Ольберкис, Micevicius, Барткус
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18150 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная Люксембурга по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Германии по футболу
logoсборная Северной Ирландии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Словакии по футболу
logoсборная Черногории по футболу
logoсборная Мальты по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoсборная Гибралтара по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoсборная Латвии по футболу
logoСборная Чехии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
17 минут назад
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
27 минут назад
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
41 минуту назад
Товарищеские матчи. Бразилия сыграет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проведут матч в Сочи, США против Уругвая
56 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Мостовой о тренерах: «У нас наугад назначают – нужно руководству внешне понравиться. «Динамо» и «Спартак» должны сражаться за Ивича, но пригласят кого-то, кто с нашим футболом не знаком»
сегодня, 14:44
Валерий Газзаев: «Когда в России будут частные и частно-государственные клубы, все вопросы с легионерами и потолком зарплат отпадут. Как можно Галицкому говорить, кому сколько платить?»
сегодня, 14:32
Снейдер о Ямале: «Для «Барсы» он новый Месси. Достичь уровня Лионеля возможно, Ламин уже на высочайшем уровне»
сегодня, 14:09
Карпин сосредоточился на сборной. Поможете ему выбрать состав на следующий сбор?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
49 минут назад
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15
«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!
сегодня, 13:00Реклама
Челестини о ЦСКА: «Искал проект, где смогу что‑то строить, бороться, выигрывать титулы – с первым же матчем понял, что не ошибся. Впервые есть люди, которые быстро впитывают мои идеи»
сегодня, 12:35
«Локомотив» может подписать Щетинина зимой. В хавбеке «Ростова» заинтересован Галактионов (Иван Карпов)
сегодня, 11:21