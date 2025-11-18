Квалификация ЧМ-2026. Германия забила 6 голов Словакии, Нидерланды разгромили Литву, Хорватия одолела Черногорию в гостях

В Европе проходят матчи заключительного 10-го тура отбора ЧМ-2026.
В понедельник сборная Германии разнесла Словакию (6:0), Нидерланды разгромила Литву (4:0), Хорватия выиграла у Черногории (3:2).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
10-й тур
Черногория
Никич, Марушич, Рубежич, Тучи, Вешович, Лончар, Булатович, Янкович, Йоветич, Крстович, Осмайич
Запасные: Попович, Шипчич, Шимун, Милич, Перович, Брнович, Вукотич, Костич, Джуканович, Петкович, Радунович, Аджич
Хорватия:
Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Якич, Моро, Пашалич, Влашич, Перишич, Иванович, Матанович
Запасные: Пандур, Понграчич, Станишич, Пашалич, Модрич, Сучич, Крамарич, Оршич, Эрлич, Фрук, Муса
Германия
Бауманн, Раум, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Горетцка, Виртц, Гнабри, Сане, Вольтемаде
Запасные: Браун, Уэдраого, Шаде, Тиав, Нмеча, Дамен, Баку, Антон, Адейеми, Буркардт, Левелинг, Нюбель
Словакия:
Дубравка, Ганцко, Оберт, Шкриньяр, Дьомбер, Дуда, Лоботка, Беро, Сауэр, Стрелец, Дюриш
Запасные: Пекарик, Шатка, Бенеш, Родак, Такач, Гараслин, Вавро, Боженик, Шранц, Грошовски, Риго, Бобчек
Северная Ирландия
Хазард, Браун, Макнейр, Макконвил, Льюис, Брэдли, Макдоннелл, Лайонс, Прайс, Донли, Гэлбрейт
Запасные: Джонсон, Тоул, Девлин, Чарльз, Саутвуд, Маккосланд, Маршалл, Смит, Девенни, Келли, Мадженнис, Кларк
Люксембург:
Морис, Янс, Карлсон, Корац, Мартинс, Баррейро, Олесен, Дардари, Мартинс Перейра, Тилль, Синани
Запасные: Фокс, Джогович, Вейга, Тилль, Морейра, Авдушинович, Эмбало, Перейра Кардозу, Мустафич, Курчи, Муратович, Селимович
Мальта
Бонелло, Менц, Шоу, Мускат, Камензули, Сатариано, Гийомье, Теума, Шуареф, Мбонг, Кардона
Запасные: Дебоно, Бирман, Борг, Магри, Пайбер, Бухагьяр, Корбалан, Дзаммит, Аль-Туми, Пепе, Греч, Мбонг
Польша:
Дронговски, Кивер, Кендзера, Висьневски, Залевски, Каминьски, Зелиньски, Слиш, Вшолек, Скурась, Левандовски
Запасные: Кэш, Гросицки, Рузга, Грабара, Кохальски, Козловски, Букса, Берешиньски, Зелковски, Свидерски, Шчесняк, Капустка
Чехия
Коварж, Юрасек, Зелены, Гранач, Цоуфал, Соучек, Беран, Карабец, Доудера, Шик, Хоры
Запасные: Едличка, Садилек, Сейк, Хитил, Маркович, Халоупек, Рынеш, Данек, Геллебранд, Черв, Ладра
Гибралтар:
Хэнкинс, Мауро, Джолли, Оливеро, Бернарду Лопеш, Ронан, Скэнлон, Торилла, Посо, Дель Рио, Бартоло
Запасные: Морган, Бент, Бордж, Джессоп, Банда, Лопес, Вайнет, Макклафферти, Муэли, Перера
Нидерланды
Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Лигт, Тимбер, Симонс, де Йонг, Рейндерс, Гакпо, Депай, Мален
Запасные: Эмега, Гертрюйда, Схаутен, Руфс, Гравенберх, Валенте, Ланг, ван де Вен, Флеккен, Тимбер
Литва:
Гертмонас, Ласицкас, Ширвис, Тутышкин, Уткус, Армалас, Калинаускас, Гинейтис, Воробьев, Сиргедас, Черных
Запасные: Лекятас, Упстас, Шимкус, Бурба, Дубицкас, Паулаускас, Голубицкас, Шведкаускас, Бенета, Ольберкис, Micevicius, Барткус
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
