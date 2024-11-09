Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 18 очков в 16 играх

Евгений Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1.

Форвард «Питтсбурга » набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:2).

В активе 38-летнего россиянина стало 18 (5+13) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Малкин (18:35, 2:27 – в большинстве, «+2») трижды бросил в створ и 1 раз – мимо. У него 1 силовой прием, 3 потери и 50% на точке вбрасывания (2 из 4).