Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 18 очков в 16 играх
Евгений Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1.
Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:2).
В активе 38-летнего россиянина стало 18 (5+13) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+1».
Сегодня Малкин (18:35, 2:27 – в большинстве, «+2») трижды бросил в створ и 1 раз – мимо. У него 1 силовой прием, 3 потери и 50% на точке вбрасывания (2 из 4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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