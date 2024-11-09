Пеп может продлить контракт с «Сити» до вердикта по 115 нарушениям – он не хочет оставлять команду в уязвимом положении. В клубе чувствовали, что Гвардиола уйдет, но атмосфера изменилась

Пеп Гвардиола может продлить контракт с «Ман Сити» до вердикта по 115 нарушениям.

В феврале 2023 года Премьер-лига обвинила «горожан» в нарушении финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018-го. Итог разбирательств, вероятно, станет известен не ранее марта 2025-го .

По данным The Athletic, Пеп может продлить контракт с «Ман Сити» до вынесения вердикта. Источники полагают, что Гвардиола , скорее всего, останется, даже если «Сити» признают виновным и клуб понесет суровое наказание. Тренер не хотел бы оставлять их «Ман Сити » в уязвимом положении.

Отмечается, что прежде члены команды ощущали, что испанец близок к уходу, но в последнее время атмосфера изменилась, а продление контракта теперь кажется все более вероятным. Ожидается, что решение будет принято достаточно скоро, чтобы в случае предстоящего ухода Гвардиолы клуб смог начать поиски замены.