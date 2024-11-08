Президент Венесуэлы сравнил Владимира Путина с Криштиану Роналду.

Николас Мадуро считает, что президент России успешно справился с руководством саммитом БРИКС в Казани.

«Там было тридцать глав государств нового мира, государств БРИКС, и он принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании. Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин – звезда международной политики.

Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду , у него нюх бомбардира.

Ключевым элементом в понимании нового мира является то, что появились новые сверхдержавы, такие как Россия. В отличие от 12 000 лет человеческой цивилизации, появились новые неколониальные, негегемонистские сверхдержавы, а наоборот, как это определено сегодня в прекрасном и историческом выступлении президента Путина [на Валдайском форуме], сверхдержавы, которые четко определили свои отношения с миром с точки зрения уважения, равенства и продвижения единой человеческой цивилизации, в мире, основанном на человеческих принципах сотрудничества и кооперации.

Мир, который возникает из мира, который мы знали, сильно отличается, и я говорю вам это как латиноамериканец, которые сопротивлялись и сражались в течение 200 лет», – приводит слова президента Венесуэлы «РИА Новости».

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