12

Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», – говорится в документе. 

Оргкомитет по подготовке российских спортсменов был создан 29 ноября 2014 года с целью координации совместных усилий органов государственной власти по созданию условий для достойного выступления спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.

С 2022 года российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К Играм в Париже были допущены 15 россиян. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Портал правовой информации
logoОлимпийская сборная России
Политика
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
«После того, как наших пловцов «кинули» с Олимпиадой, объясняя черт‑те что, богатый человек поможет федерации». Губерниев о назначении Мазепина
631 октября, 13:23
Олимпийская чемпионка Лебедева: «Открытие ОИ в Париже – это такой позор. Правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана»
6231 октября, 12:01
Светлана Журова: «Мы, может, и можем попасть на Олимпиаду, но только по одному человеку на каждую дисциплину»
1322 октября, 20:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Матыцин о медалях для белорусов на соревнованиях в России: «Сейчас, я думаю, что все урегулировано»
1сегодня, 20:27
Стартовала продажа билетов на «Гонку чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников в Рязани
сегодня, 05:49
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
41сегодня, 05:08
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
33сегодня, 05:08
«Выдвижение назревало, мы живем в эпоху перемен в спорте». Губерниев о кандидатуре Дегтярева в главы ОКР
4вчера, 21:01
Кристиансен о роллерных гонках: «Не придется ехать далеко в горы или в лес для просмотра биатлона. На мой взгляд, это спасение для нашего спорта»
1вчера, 20:06
IBU обсуждает возможность начать следующий сезон шоу-гонкой в Мюнхене 19 октября
вчера, 19:27
Васильев о Дегтяреве: «Пока больше вопросов, чем ответов, он под санкциями. Желательно, чтобы президентом ОКР был узнаваемый в спортивных кругах на Западе человек»
15вчера, 19:06
Юрий Каминский: «У Латыпова задача одна – победа не просто в соревнованиях, а в каждой гонке сезона»
11вчера, 13:42
Каминский о сборе в Алдане: «Что было запланировано – мы выполнили. Но не все ребята справились с нагрузкой. Кому-то пришлось скорректировать работу»
2вчера, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
сегодня, 19:37
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6сегодня, 05:08
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40