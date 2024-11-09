Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», – говорится в документе.

Оргкомитет по подготовке российских спортсменов был создан 29 ноября 2014 года с целью координации совместных усилий органов государственной власти по созданию условий для достойного выступления спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.

С 2022 года российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К Играм в Париже были допущены 15 россиян.