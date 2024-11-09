Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм
Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам.
Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», – говорится в документе.
Оргкомитет по подготовке российских спортсменов был создан 29 ноября 2014 года с целью координации совместных усилий органов государственной власти по созданию условий для достойного выступления спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.
С 2022 года российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К Играм в Париже были допущены 15 россиян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Портал правовой информации
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости