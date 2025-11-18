Лотар Маттеус: «Предпочитаю Месси, но не люблю говорить, что он лучше Роналду, они разные. Лео был важнее для футбола в последние 15 лет – я сыграл бы с ним, если б мог»

Лотар Маттеус: Месси и Роналду разные, я фанат Лионеля из-за его стиля.

Бывший полузащитник сборной Германии, «Баварии» и других клубов Лотар Маттеус высказался о сравнениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду .

– Кто лучше: Месси или Роналду?

– Я фанат Месси из-за его стиля. Не люблю говорить, что Месси лучше Роналду, потому что у них разные стили. Роналду мощнее и физически сильнее. Месси умнее.

Если Роналду радует краткосрочно, то [игрой] Месси можно наслаждаться долго. И поэтому я предпочитаю Месси. Он был важнее для футбола в последние 15 лет.

Если бы у меня была возможность сыграть с одним из них, это был бы определенно маэстро из Аргентины, – сказал Маттеус.