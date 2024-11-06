«Реал» проиграл «Милану», «Сити» получил 4 от «Спортинга», поражение «Спартака», 908-й гол Роналду, «Краснодар» продлил Кордобу, Сафонов не приедет в сборную, Соболенко закончит год 1-й ракеткой мира и другие новости

1. Лига чемпионов подарила яркий вторник: «Реал» проиграл «Милану» дома (1:3), «Манчестер Сити» пропустил 4 гола от «Спортинга» на выезде, «Ливерпуль» разгромил «Байер» (4:0) благодаря хет-трику Диаса, а «Ювентус» сыграл вничью с «Лиллем». Все результаты – тут .

2. «Спартак» проиграл «Ростову» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 0:1. Мохеби реализовал пенальти, Барко не забил с точки, а Рябчука удалили за удар шипами под колено Комарову. «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1), Батраков отдал две голевые .

3. КХЛ. «Ак Барс» победил «Барыс», «Сибирь» проиграла «Салавату» по буллитам, «Авангард» обыграл «Амур» в гостях, «Адмирал» уступил «Металлургу» в овертайме.

4. «Краснодар» и Кордоба продлили контракт до 2027 года. Он получит 4 млн евро в год по новому соглашению. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн, пишет «РБ Спорт».

5. «Спартак» обратился в КДК из-за удаления Литвинова с ЦСКА. Красно-белые просят отменить красную.

6. Криштиану Роналду забил 908-й гол в карьере – «Аль-Айну» в азиатской Лиге чемпионов.

7. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Айлендерс» (3:4 Б), несмотря на 1+1 от Малкина. «Тампа» с 2 передачами Кучерова опять проиграла – «Сент-Луису» (2:3). «Каролина» одержала 7-ю победу подряд , обыграв «Филадельфию» (6:4), у Мичкова передача . Все результаты дня – здесь .

9. Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Арина Соболенко впервые закончит год первой ракеткой мира - это стало известно после поражения Иги Швентек от Коко Гауфф в четвертый день итогового турнира.

Новак Джокович снялся с итогового турнира ATP из-за травмы. Рублев, Рууд и де Минаур отобрались на итоговый после отказа серба.

10. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией. «Динамо» попросило не вызывать Лунева, а Латышонок пропустит сбор из--за травмы.

11. Хоккеисты НХЛ высказали пожелания по новому коллективному соглашению: увеличить доходы, вернуть формат 1-8 в плей-офф, сократить тренировочные сборы.

12. Зимняя Спартакиада планируется только по 3 видам – биатлону, фристайлу и конькобежному спорту. В проекте соревнования названы Кубком сильнейших.

13. «Шанхай» Слуцкого вел 2:0, но на 95-й упустил победу над «Сентрал Кост Маринерс». У клуба 2 победы в 4 матчах азиатской ЛЧ.

14. В «Зените» обсуждают возвращение Кузяева зимой, сообщил инсайдер Иван Карпов. Сам Далер предпочитает остаться в Европе .

15. Индия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

16. 3-летний индийский шахматист Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ.

17. Александр Мостовой пройдет стажировку в «Динамо»: «Тренерский штаб дал согласие».

18. Фанаты кинули свиную голову на поле в матче «Коринтианс» – «Палмейрас». Экс-игрок «Зенита» Алберто пнул ее: «Я чуть не сломал ногу».

19. Российско-израильский пилот Роберт Шварцман продолжит карьеру в «Индикаре» . Шварцман будет выступать за «Прему», дебютирующую в чемпионате.

Цитаты дня.

Миранчук о Малиновском: «Руслан первым помогал мне адаптироваться в «Аталанте». Моя благодарность не стала бы меньше, даже если сейчас мы не пожали бы руки. Все прекрасно понимаю »

Дегтярев о недопуске россиян: «Дискриминируют не только нас, но и всех остальных. Внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот выиграл, а ты у кого выиграл?»

Бензема о «Реале»: «Мбаппе не «девятка», но Вини – лучший в мире . Килиан должен забыть о левом фланге, научиться жить с давлением – это не «ПСЖ»

Семшов о драке в матче ЦСКА и «Спартака»: «Иностранцев надо приструнить – потасовки возникают из-за их вопиющего поведения . Русские подключаются, когда они переходят край»

Литвинов об удалении с ЦСКА: «Когда брата бьют, лезешь помочь . 100 раз пересмотрел эпизод – с моей стороны не было агрессии, я защищал Бабича»

Карпин о судействе со «Спартаком»: «Меня дисквалифицируют на 5 или 10 лет, если начну говорить . Или пожизненно»

Дегтярев рассказал, как отговорил сына бросить карате: «Леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец»