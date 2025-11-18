Семеньо травмировал голеностоп в сборной Ганы. Он вернулся в «Борнмут» для лечения

Энтойн Семеньо покинул расположение сборной Ганы из-за травмы.

Полузащитник «Борнмута » Энтойн Семеньо вернется в клуб раньше запланированного из-за повреждения.

В пятницу в игре с Японией полузащитник сборной Ганы был заменен из-за проблем с мышцами голеностопа. Позже было решено, что он вернется в «Борнмут» и пропустит товарищеский матч с Южной Кореей во вторник.

В Фэнтези АПЛ на Спортсе’’ Семеньо – лучший по очкам (89) и 3-й по популярности (43,32%). За 11 туров у него 6 голов и 3 ассиста.

В субботу «Борнмут» дома сыграет с «Вест Хэмом».

