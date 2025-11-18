Семеньо травмировал голеностоп в сборной Ганы. Он вернулся в «Борнмут» для лечения
Энтойн Семеньо покинул расположение сборной Ганы из-за травмы.
Полузащитник «Борнмута» Энтойн Семеньо вернется в клуб раньше запланированного из-за повреждения.
В пятницу в игре с Японией полузащитник сборной Ганы был заменен из-за проблем с мышцами голеностопа. Позже было решено, что он вернется в «Борнмут» и пропустит товарищеский матч с Южной Кореей во вторник.
В Фэнтези АПЛ на Спортсе’’ Семеньо – лучший по очкам (89) и 3-й по популярности (43,32%). За 11 туров у него 6 голов и 3 ассиста.
В субботу «Борнмут» дома сыграет с «Вест Хэмом».
👉 Заменить Семеньо в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ
Опубликовал: Виктор Синявский
Источник: Федерация футбола Ганы
