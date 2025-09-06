Кто вышел на ЧМ-2026: известны 17 сборных из 48

Стали известны 17 участников чемпионата мира-2026.

Последней на ЧМ-2026 отобралась сборная Марокко. В сентябре в решающую стадию турнира вышли Уругвай, Колумбия и Парагвай.

Ранее через квалификацию на чемпионат мира пробились сборные Японии , Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Кореи, Иордании, Австралии, Эквадора и Бразилии. Сборные США, Канады и Мексики примут участие в турнире на правах хозяев.

Всего в соревновании будут участвовать 48 команд.