Кто вышел на ЧМ-2026: известны 17 сборных из 48
Стали известны 17 участников чемпионата мира-2026.
Последней на ЧМ-2026 отобралась сборная Марокко. В сентябре в решающую стадию турнира вышли Уругвай, Колумбия и Парагвай.
Ранее через квалификацию на чемпионат мира пробились сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Кореи, Иордании, Австралии, Эквадора и Бразилии. Сборные США, Канады и Мексики примут участие в турнире на правах хозяев.
Всего в соревновании будут участвовать 48 команд.
Нули России с Иорданией – как вам?21224 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
