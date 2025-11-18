Нагельсманн о 6:0 со Словакией: «Германия нашла свою игру, все игроки хорошо себя проявили. Мы показали командный дух после неудачного старта в отборе»
Юлиан Нагельсманн: сборная Германии нашла свою игру.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался доаолен игрой против Словакии.
Сборная Германии разгромила Словакию со счетом 6:0 и вышла на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.
«Сегодня каждый из игроков показал отличную игру. Мы нашли свою игру и показали убедительный футбол. Все очень хорошо проявили себя. Я не могу жаловаться.
Я горжусь командой – им пришлось побороться после неудачного старта и поражения в Словакии, они приложили все усилия и продемонстрировали хороший командный дух», – сказал Нагельсманн.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
