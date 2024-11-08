Алексей Железняков: «Если Косторная в положении, вернуться в большой спорт будет практически нереально»
Алексей Железняков сомневается, что Алена Косторная вернется в спорт после паузы.
Ранее Косторная сообщила, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.
«Скорее всего, нет. Все очень просто, в нашем мире никто никого не ждет! Огромная очередь из юных спортсменов, которые мечтают взойти на пьедестал. А тут получается сегодня хочу, завтра не хочу, возьму перерыв.
Есть, конечно, уважительная причина, если Алена в положении, и если это так, то тем более вернуться в большой спорт будет практически нереально», – сказал хореограф.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости