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Алексей Железняков: «Если Косторная в положении, вернуться в большой спорт будет практически нереально»

Алексей Железняков сомневается, что Алена Косторная вернется в спорт после паузы.

Ранее Косторная сообщила, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.

«Скорее всего, нет. Все очень просто, в нашем мире никто никого не ждет! Огромная очередь из юных спортсменов, которые мечтают взойти на пьедестал. А тут получается сегодня хочу, завтра не хочу, возьму перерыв.

Есть, конечно, уважительная причина, если Алена в положении, и если это так, то тем более вернуться в большой спорт будет практически нереально», – сказал хореограф.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
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logoАлексей Железняков
Георгий Куница
logoАлена Косторная
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