Макрон осудил нападение на фанатов «Маккаби»: «Насилие в отношении израильтян напоминает о самых позорных временах. Продолжим бороться с отвратительным антисемитизмом»

Эммануэль Макрон поддержал израильских болельщиков, пострадавших в Амстердаме.

После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Насилие в отношении израильских граждан в Амстердаме напоминает о самых позорных временах в истории. Я решительно осуждаю его и выражаю свою поддержку пострадавшим.

Франция продолжит неустанно бороться с отвратительным антисемитизмом», – сообщает на странице президента Франции в X.

«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»

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