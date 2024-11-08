Макрон осудил нападение на фанатов «Маккаби»: «Насилие в отношении израильтян напоминает о самых позорных временах. Продолжим бороться с отвратительным антисемитизмом»
Эммануэль Макрон поддержал израильских болельщиков, пострадавших в Амстердаме.
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«Насилие в отношении израильских граждан в Амстердаме напоминает о самых позорных временах в истории. Я решительно осуждаю его и выражаю свою поддержку пострадавшим.
Франция продолжит неустанно бороться с отвратительным антисемитизмом», – сообщает на странице президента Франции в X.
«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»
Глава Европейской комиссии осудила нападение на фанатов «Маккаби»: «Антисемитизму нет места в Европе. Полны решимости бороться со всеми формами ненависти»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Эммануэля Макрона в X
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