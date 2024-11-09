Дорофеев в матче с «Сиэтлом»: 8-й гол в сезоне, 3 броска в створ и 3 мимо, 2 перехвата и «минус 2» за рекордные в НХЛ 18:23

Павел Дорофеев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом».

Форвард «Вегаса » отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (3:4 ОТ).

В активе 24-летнего россиянина стало 11 (8+3) очков в 14 играх в сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Дорофеев (18:23 – личный рекорд в лиге, 3:39 – в большинстве, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 3 мимо, сделал 1 блок и 2 перехвата, допустил 1 потерю.