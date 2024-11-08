Гауфф впервые вышла в финал итогового

Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко в полуфинале итогового турнира – 7:6(4), 6:3.

Американка впервые вышла в финал WTA Finals . Для нее это будет 10-й финал в карьере (в том числе третий в этом сезоне).

Гауфф третий раз выступает на итоговом. В прошлом году она дошла до полуфинала.

За титул Чжэн поборется с Циньвэнь Чжэн.