Гауфф впервые вышла в финал итогового
Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко в полуфинале итогового турнира – 7:6(4), 6:3.
Американка впервые вышла в финал WTA Finals. Для нее это будет 10-й финал в карьере (в том числе третий в этом сезоне).
Гауфф третий раз выступает на итоговом. В прошлом году она дошла до полуфинала.
За титул Чжэн поборется с Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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