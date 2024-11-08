Власти Финляндии хотят принудительно выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко: «С учетом апелляций процесс займет несколько лет»
Спортивно-концертный комплекс, принадлежащий Ротенбергу и Геннадию Тимченко, простаивает с марта 2022 года.
«Ожидается, что заявка будет подана в ноябре или декабре. Правительство примет решение о выдаче разрешения на выкуп», – говорится в сообщении на сайте мэрии города Хельсинки.
Как уточнили городские власти, приоритетной задачей было найти нового владельца путем добровольной продажи, но переговоры о ней не увенчались успехом, поэтому город перешел к подготовке получения разрешения на выкуп.
«Процесс выкупа включает в себя несколько различных этапов, и сложно предсказать продолжительность процесса и его результат из-за возможных процедур апелляции.
Можно предположить, что с учетом возможных апелляций процесс выкупа займет несколько лет», – заявила мэрия.
В публикации сказано, что заявление о выкупе будет отозвано, если возобновление эксплуатации арены будет обеспечено другим способом.
Как Финляндия третий год отбирает у Ротенберга главный стадион страны – «Хельсинки Холл»
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