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Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с «Махачкалой». Хавбека «Зенита» не наказали (Иван Карпов)

Клаудиньо отказался выйти на замену в матче Мир РПЛ.

Эпизод произошел в перерыве игры с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в перерыве главный тренер «Зенита» Сергей Семак планировал выпустить Клаудиньо и Маттео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду.

Однако полузащитник отказался выходить на поле (к тому моменту счет был 2:0 в пользу петербуржцев). Вместо него вышел Вячеслав Караваев.

Отмечается, что инцидент не имел далеко идущих последствий, и уже в следующем матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» (3:0) Клаудиньо появился в стартовом составе и сыграл все 90 минут.

Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»

Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoКлаудиньо
logoДинамо Махачкала
Иван Карпов
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