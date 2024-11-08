Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с «Махачкалой». Хавбека «Зенита» не наказали (Иван Карпов)
Эпизод произошел в перерыве игры с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в перерыве главный тренер «Зенита» Сергей Семак планировал выпустить Клаудиньо и Маттео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду.
Однако полузащитник отказался выходить на поле (к тому моменту счет был 2:0 в пользу петербуржцев). Вместо него вышел Вячеслав Караваев.
Отмечается, что инцидент не имел далеко идущих последствий, и уже в следующем матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» (3:0) Клаудиньо появился в стартовом составе и сыграл все 90 минут.
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