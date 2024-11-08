«Для всех медиа – я украинец». Вратарь «Бенфики» Трубин о публикации A Bola, где его назвали «российским вратарем»

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин призвал медиа называть его украинцем.

23-летний голкипер отреагировал на публикацию португальского сайта A Bola, в которой были приведены его слова о матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

В подводке Трубин изначально был назван «российским вратарем», позже в текст внесли поправку.

«Для всех медиа – я украинец», – написал Трубин в сториз в соцсети, приложив фото с флагом Украины.

Экс-вратарь «Шахтера» является уроженцем Донецка. Он проводит в португальском клубе второй сезон.