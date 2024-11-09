Игроки сборной Франции устали от Дешама и хотят, чтобы Зидан возглавил команду (Ромен Молина)
Футболисты сборной Франции устали от Дидье Дешама.
Об этом сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Ромена Молина.
Дешам руководит национальной командой Франции 12 лет, он привел ее к победе на чемпионате мира в 2018 году. Однако сейчас игроки устали работать под его руководством. Среди футболистов раздаются призывы к тому, чтобы сборную возглавил Зинедин Зидан.
Бывший тренер «Реала» рассматривается в Федерации футбола Франции как идеальный кандидат на замену Дешама, но назначение кажется маловероятным до следующего крупного турнира.
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