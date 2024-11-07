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Гран-при Японии. Сакамото, Лью, Теннелл, Петрыкина и Куракова представят короткие программы

Сакамото, Лью, Теннелл и Куракова покажут короткие программы на Гран-при Японии.

Соревнования пройдут 8 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Женщины, короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Алиса Лью (США)

2. Юна Аоки (Япония)

3. Ви Со Ен (Южная Корея)

4. Брэди Теннелл (США)

5. Ольга Микутина (Австрия)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Линдси Торнгрен (США)

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

9. Нина Петрыкина (Эстония)

10. Моне Чиба (Япония)

11. Екатерина Куракова (Польша)

12. Каори Сакамото (Япония)

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Ким Йе Лим
Екатерина Куракова
logoАлиса Лью
Ви Со Ен
Лара Наки Гутманн
Линдси Торнгрен
Ольга Микутина
Нина Петрыкина
Моне Чиба
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