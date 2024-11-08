Вероника Степанова: «Беря лучшее на Западе и Востоке, мы уже превратили наши города в одни из самых удобных в мире. А вот в спорте пока отстаем в плане выстраивания процессов»

Степанова считает, что российские спортсмены должны учиться работать со спонсорами.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете предложила лыжникам брать пример с иностранных соперников.

«Для европейских спортсменов привычно появляться и выступать перед коллективами работников своих спонсоров. Motivational speeches — мотивационные выступления. Не на собраниях или «линейках», а перед Спартакиадами какими-то корпоративными, забегами, эстафетами и т.д. Народ должен знать местных героев в лицо, гордиться тем, что это не просто девушка с рекламой нашей фирмы на комбинезоне по телевизору, а своя, мы ее знаем, лично общаемся.

Этот элемент взаимодействия я пытаюсь и у нас привить, ездила на предприятия бывшего спонсора в Архангельской области, стараюсь делать нечто подобное и сейчас в Татарстане и Кировске. Но это пока больше по моей инициативе, хотя руководство компаний-спонсоров неизменно поддерживает такие идеи, чему я рада.

В славной Вологде есть яркий губернатор Георгий Юрьевич Филимонов. Его имя точно стало известно в этом году всем, кто хоть как-то политикой интересуется. Мне еще летом попалась на глаза одна цитата из его выступлений, ждала случая ее привести: «Настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре, не изолируется от общемирового культурного контекста».

Сегодня я пишу не о культуре, а о бизнесе и спорте, но идея мне кажется очень верной и для них. Откройте глаза: учась, беря лучшее на Западе и на Востоке, мы уже превратили наши города в одни из самых удобных в мире. Кафе, магазины, парки, транспорт в больших городах как минимум на уровне европейских. Ничто вам не мешает получить туристическую визу и отправиться посмотреть и сравнить самим.

Наша «бюрократия» наименее бюрократичная, в Германии и Австрии до сих пор общаются с властями заказными письмами по почте, а не онлайн (в продвинутых Норвегии и Швеции — как у нас, все онлайн).

А вот в спорте мы пока отстаем в плане организации, выстраивания процессов. Опора и надежда на государство как главного спонсора на всех уровнях, от детских спортшкол до сборной, — это что-то из XX века. Надо менять. Я не вижу ничего неправильного в том, чтобы спортсмен проводил много времени в поисках и в общении со спонсорами. Хочешь кататься — научись саночки возить. И не забывать говорить спасибо при этом», – написала Вероника Степанова.