Фетисов о баннере фанатов Украины с Кремлем: «Беспредел, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА. Главный принцип в спорте – соответствие установленным правилам»
Вячеслав Фетисов о баннере украинцев с Кремлем: беспредел, надо спросить с УЕФА.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов критически высказался о баннере с горящим Кремлем, который болельщики сборной Украины вывесили во время матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).
Игра проходила в Варшаве.
«Это беспредел, на самом деле. Думаю, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА за это.
Чтобы понимали, что самый главный принцип, который есть в спорте – соответствие установленным правилам. Исключений для Украины быть не должно», – заявил Фетисов.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22461 голос
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости