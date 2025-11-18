Фетисов о баннере фанатов Украины с Кремлем: «Беспредел, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА. Главный принцип в спорте – соответствие установленным правилам»

Вячеслав Фетисов о баннере украинцев с Кремлем: беспредел, надо спросить с УЕФА.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов критически высказался о баннере с горящим Кремлем, который болельщики сборной Украины вывесили во время матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).

Игра проходила в Варшаве.

«Это беспредел, на самом деле. Думаю, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА за это.

Чтобы понимали, что самый главный принцип, который есть в спорте – соответствие установленным правилам. Исключений для Украины быть не должно», – заявил Фетисов.