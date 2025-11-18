«ПСЖ» требует 440 млн евро, а не 180 млн от Мбаппе. Килиан – 253 млн, а не 240 млн от клуба. Суд вынесет решение 16 декабря

«ПСЖ» требует 440 млн евро от Мбаппе, Килиан – 253 млн евро от клуба.

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга большие суммы, чем сообщалось ранее.

Сегодня прошло судебное заседание, на котором рассматривались взаимные претензии сторон после ухода форварда в 2024 году.

Ранее сообщалось , что футболист запросил от клуба 240 млн евро компенсации, а парижане требуют от Килиана возмещения ущерба в размере 180 млн евро.

Теперь стало известно, что в общей сложности клуб требует от своего бывшего игрока 440 миллионов евро.

«Мы действительно просим 440 миллионов. 20 миллионов за ущерб репутации, 60 миллионов за недобросовестное исполнение соглашения от августа 2023 года, 180 миллионов за сокрытие этого соглашения и 180 миллионов за упущенную возможность продажи игрока», – пояснил адвокат «ПСЖ » Рено Семерджян.

Как пишет RMC Sport, сторона Мбаппе сочла требование «возмутительным».

При этом, в свою очередь, капитан сборной Франции через своих адвокатов потребовал от своего бывшего клуба около 253 миллионов евро, сообщают источники, близкие к нападающему.

Решение суда будет вынесено 16 декабря.

«ПСЖ» о суде с Мбаппе: «Он продолжал атаковать клуб при любой возможности. Мы больше года делали все для мирного урегулирования – продолжим отстаивать свои права»