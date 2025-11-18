  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» требует 440 млн евро, а не 180 млн от Мбаппе. Килиан – 253 млн, а не 240 млн от клуба. Суд вынесет решение 16 декабря
68

«ПСЖ» требует 440 млн евро, а не 180 млн от Мбаппе. Килиан – 253 млн, а не 240 млн от клуба. Суд вынесет решение 16 декабря

«ПСЖ» требует 440 млн евро от Мбаппе, Килиан – 253 млн евро от клуба.

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга большие суммы, чем сообщалось ранее.

Сегодня прошло судебное заседание, на котором рассматривались взаимные претензии сторон после ухода форварда в 2024 году.

Ранее сообщалось, что футболист запросил от клуба 240 млн евро компенсации, а парижане требуют от Килиана возмещения ущерба в размере 180 млн евро.

Теперь стало известно, что в общей сложности клуб требует от своего бывшего игрока 440 миллионов евро.

«Мы действительно просим 440 миллионов. 20 миллионов за ущерб репутации, 60 миллионов за недобросовестное исполнение соглашения от августа 2023 года, 180 миллионов за сокрытие этого соглашения и 180 миллионов за упущенную возможность продажи игрока», – пояснил адвокат «ПСЖ» Рено Семерджян.

Как пишет RMC Sport, сторона Мбаппе сочла требование «возмутительным».

При этом, в свою очередь, капитан сборной Франции через своих адвокатов потребовал от своего бывшего клуба около 253 миллионов евро, сообщают источники, близкие к нападающему.

Решение суда будет вынесено 16 декабря.

«ПСЖ» о суде с Мбаппе: «Он продолжал атаковать клуб при любой возможности. Мы больше года делали все для мирного урегулирования – продолжим отстаивать свои права»

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22458 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
деньги
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» о суде с Мбаппе: «Он продолжал атаковать клуб при любой возможности. Мы больше года делали все для мирного урегулирования – продолжим отстаивать свои права»
17 ноября, 20:03
«ПСЖ» говорил Мбаппе, что он не будет играть, если не продлит контракт, заявила адвокат француза. Клуб не передал предложение из Саудовской Аравии на 300 млн евро
17 ноября, 18:59
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
17 ноября, 17:34
Мбаппе требует от «ПСЖ» 240 млн евро компенсации в суде. Клуб в ответ запросил 180 млн возмещения ущерба от игрока
17 ноября, 16:16
Главные новости
Леонардо: «Мбаппе надо было продать в 2021-м, потому что он хотел уйти. Нельзя упрашивать игрока остаться. И если вы заплатили за футболиста, то не можете его просто так отпускать»
1 минуту назад
Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»
13 минут назад
Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена
24 минуты назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
31 минуту назадТесты и игры
Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства – уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»
39 минут назад
Директор «Филадельфии» Таннер якобы говорил, что «женщинам не место в мужском футболе», чернокожих называл «недолюдьми», неподобающе трогал коллегу. МЛС возобновила расследование
46 минут назад
Защитник «Зенита» Вега интересен «Ривер Плейт» (Legalbet)
47 минут назад
Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»
56 минут назад
Тренер «Нарта» – фанатам «Севастополя» перед игрой с их конкурентами: «Вы нас критикуете, а лучше рот закрыть. Если мы вдруг захотим в отпуск пораньше, вам не видать 1-го места»
сегодня, 19:26Видео
Федор Смолов: «Крикнул судье: «#### ты свистишь там, клоун». Желтую не дали. Миранчук через 15 минут кричит: «###, реф, ты чего?» – а ему: «Да #### ты свой рот открыл, на!»
сегодня, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув сборную Франции. Форвард «Реала», которому диагностировали воспаление голеностопа, был там несколько дней и посетил падел-клуб
8 минут назад
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В «Динамо», «Спартаке» должны быть выдающиеся специалисты, их задача – чемпионство»
28 минут назад
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года. Соглашение подпишут после продления Салиба (Фабрис Хокинс)
сегодня, 19:21
Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться в «Реал»
сегодня, 19:09
Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
сегодня, 18:59
В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
сегодня, 18:55
«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых
сегодня, 18:43
Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»
сегодня, 18:35
Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
сегодня, 18:24
Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»
сегодня, 17:55