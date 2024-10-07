«Краснодар» и «Локо» лидируют в РПЛ, ЦСКА обыграл «Динамо», новая неудача «МЮ», «Реал» продлил Карвахаля после «крестов», хет-трик Левандовского, Серебряков может уйти из СКА и другие новости

1. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби на выезде в 11-м туре Мир РПЛ – 2:1. Это первая победа армейцев над соперником за 2,5 года – после трех поражений и ничьей.

«Локомотив» обыграл «Крылья» благодаря голу Сулейманова – 1:0. Железнодорожники выиграли 13 из 14 последних матчей, у команды Галактионова 6 побед подряд. Игорю Осинькину пока не объявляли об увольнении, но в среду губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством клуба.

Краснодар» разгромил «Химки» – 4:0, Кордоба сделал дубль и отдал голевую передачу. Команда Мусаева выиграла 8 матчей РПЛ подряд с общим счетом 21:4.

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала – 1:1. По ходу матча Абакар Гаджиев показал средний палец фанатам.

«Краснодар» и «Локомотив» лидируют в РПЛ после 11 туров, «Зенит» отстает на 1 очко, ЦСКА и «Динамо» – на 7, «Спартак» – на 8

2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» – 0:0. Результаты команды тен Хага ужасны: 5 матчей без побед, предпоследнее место в АПЛ по голам, худший показатель по очкам за 35 лет. Неудивительно, что перед матчем писали о возможном увольнении.

В других матчах тура «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1), «Тоттенхэм» упустил победу над «Брайтоном» (2:3), ведя 2:0. «Ливерпуль» лидирует после 7 туров, «Ман Сити» и «Арсенал» отстают на очко, «Челси» и «Вилла» – на 4, «МЮ» идет 14-м.

3. «Барселона» разгромила «Алавес» на выезде благодаря хет-трику Левандовского – 3:0. Каталонцы выиграли 8 из 9 матчей в Ла Лиге и лидируют с трехочковым отрывом от «Реала». Вратарь «Жироны» Пауло Гассанига отразил три пенальти в матче с «Атлетиком». «Атлетико» упустил победу над «Сосьедадом», пропустив от Сучича на 84-й – 1:1. Все результаты тура можно изучить по ссылке .

4. КХЛ. «Сочи» выиграл у «Динамо» Минск, «Нефтехимик» победил «Амур», «Динамо» Москва обыграло «Витязь».

5. Никита Серебряков близок к уходу из СКА. Сначала писали , что вратарь может перейти в московское «Динамо», но это невозможно из-за регламента. Позже появилась информация о переходе в ЦСКА, чему в СКА не рады . Сам ЦСКА может обменять Ивана Просветова в «Динамо».

6. «Реал» подтвердил разрыв «крестов» у Карвахаля, Дани выбыл на 8-10 месяцев. «Мадрид» красиво поддержал защитника, продлив с ним контракт на следующий день после травмы. Замену Карвахалю искать не планируют : в клубе полностью доверяют Васкесу.

7. «Фиорентина» обыграла «Милан» в 7-м туре Серии А – 2:1. Де Хеа отразил 2 пенальти, Меньян – еще один . «Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» – 1:1. Влахович забил с пенальти, Марин сравнял с точки на 88-й. По итогам тура лидирует «Наполи», «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й, «Милан» – 6-й. Все результаты дня – тут .

8. «Бавария» упустила победу над «Айнтрахтом», пропустив на 94-й – 3:3. Теперь мюнхенцы делят 1-е место в Бундеслиге с «Лейпцигом», «Байер» отстает на 3 очка. Итоги остальных матчей – здесь .

9. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» под руководством президента Андрея Ведищева обыграл «Зенит» и увеличил победную серию до 5-0, УНИКС в гостях разобрался с «Уралмашем» и другие результаты .

10. Бразилия победила Аргентину в финале чемпионата мира по футзалу (2:1) и выиграла титул в шестой раз. Бронзовые медали завоевала сборная Украины, обыгравшая в матче за третье место Францию (7:1).

11. НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» одержал вторую победу над «Денвером» (130:104) в Абу-Даби.

12. «ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Ниццей» – 1:1. После 7-го тура в Лиге 1 лидирует «Монако» Головина, «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3. Результаты всех матчей тура – здесь .

13. Александр Головин будет получать 3,6 млн евро в год по новому контракту с «Монако». Также предусмотрены бонусы.

14. Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен подписал новый 8-летний контракт с клубом с зарплатой 8,25 млн долларов в год.

15. Сборная России может провести открытую тренировку для болельщиков в октябре.

16. В Турции пожизненно лишили лицензий 61-летнего судейского наблюдателя и 24-летнюю женщину-арбитра после слива их предположительного секс-видео. Члены совета просмотрели ролик перед принятием решения.

17. «Реал» предложил жителям соседних с «Бернабеу» домов звукоизолировать жилища. Люди отказались , им мешает не только шум, но и посетители концертов.

18. НФЛ. «Хьюстон» одолел «Баффало», «Рэмс» уступили «Грин-Бэй» и другие результаты .

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