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Серебряков не перейдет в «Динамо» из-за регламента КХЛ. В клубе нет мест для игроков из СКА (Артур Хайруллин)

Никита Серебряков не перейдет в «Динамо» из-за регламента КХЛ.

Ранее появилась информация, что 28-летний вратарь может покинуть СКА. Бело-голубые назывались главным претендентом на игрока.

По регламенту КХЛ, «Динамо» может принять контракты не более трех игроков, имевших с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года соглашения со СКА.

Эти места заняты защитниками Игорем Ожигановым и Артемом Сергеевым, а также нападающим Артемом Швецом-Роговым.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, из-за этого Серебряков не покинет клуб, но ставку армейцы будут делать на других голкиперов клуба.

Серебряков в этом сезоне провел 4 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ (85,9% сэйвов при коэффициенте надежности 4,12).

СКА может вернуть Заврагина из «Сочи». 19-летний вратарь провел 5 матчей в КХЛ («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoСКА
возможные переходы
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАртем Сергеев
logoИгорь Ожиганов
logoНикита Серебряков
logoАртем Швец-Роговой
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