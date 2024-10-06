Серебряков не перейдет в «Динамо» из-за регламента КХЛ. В клубе нет мест для игроков из СКА (Артур Хайруллин)
Никита Серебряков не перейдет в «Динамо» из-за регламента КХЛ.
Ранее появилась информация, что 28-летний вратарь может покинуть СКА. Бело-голубые назывались главным претендентом на игрока.
По регламенту КХЛ, «Динамо» может принять контракты не более трех игроков, имевших с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года соглашения со СКА.
Эти места заняты защитниками Игорем Ожигановым и Артемом Сергеевым, а также нападающим Артемом Швецом-Роговым.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, из-за этого Серебряков не покинет клуб, но ставку армейцы будут делать на других голкиперов клуба.
Серебряков в этом сезоне провел 4 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ (85,9% сэйвов при коэффициенте надежности 4,12).
СКА может вернуть Заврагина из «Сочи». 19-летний вратарь провел 5 матчей в КХЛ («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости