«Бавария» пожаловалась в УЕФА на меры полиции Парижа. Автобусам с фанатами предписано собраться на платной стоянке, добираться до стадиона можно только общественным транспортом

«Бавария» подала протест в УЕФА из-за действий полиции Парижа.

«Бавария» подала протест в УЕФА из-за предписания полиции Парижа для болельщиков перед матчем с «ПСЖ».

Во вторник «Бавария» сыграет с «ПСЖ» на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Днем в понедельник префектура полиции Парижа в последний момент издала распоряжение, касающееся матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» на стадионе «Парк-де-Пренс». Это распоряжение регулирует порядок прибытия болельщиков и устанавливает полицейский контрольно-пропускной пункт. Узнав об этой неожиданной мере только сегодня, «Бавария» немедленно подала протест на сегодняшнем заседании УЕФА и будет добиваться дальнейших юридических действий. «ПСЖ» поддерживает «Баварию» в этом вопросе.

Распоряжение касается всех автобусов для болельщиков и предусматривает, что перед матчем они должны собираться на платной стоянке за пределами города. Также все остальные болельщики «Баварии» должны добираться до стадиона исключительно на общественном транспорте. После матча все должны вернуться к своим транспортным средствам. Затем автобусы покинут город в сопровождении полиции.

Для «Баварии» столь позднее уведомление особенно неприемлемо, поскольку вся важная информация обо всех матчах клуба появлялась в открытом доступе в течение нескольких недель. Кроме того, риски для болельщиков «Баварии» не изменились с момента последнего матча в Париже в 2023 году.

В соответствии с официальными правилами, автобусы для болельщиков, скорее всего, не смогут выехать из Парижа до раннего утра – около 5 часов, – чтобы отправиться домой», – говорится в заявлении «Баварии».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
