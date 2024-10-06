Вратарь «Жироны» Гассанига отразил три пенальти в матче с «Атлетиком». Били разные игроки
Вратарь «Жироны» отбил три пенальти в матче с «Атлетиком».
«Жирона» обыграла соперника из Бильбао со счетом 2:1 в матче 9-го тура Ла Лиги.
На 28‑й минуте Пауло Гассанига отразил 11-метровый удар Алекса Беренгера. На 56-й минуте был назначен еще один пенальти, аргентинец парировал удар Иньяки Уильямса.
После ВАР судья потребовал повторно исполнить пенальти, поскольку вратарь нарушил правила. Однако Гассанига справился и с ударом Андера Эрреры.
Опубликовано: Sports
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